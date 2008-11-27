Собрание акционеров «Укртатнафты» назначено на 16 января 2009 г.

ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) назначило собрание акционеров на 16 января 2009 года. Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.

Согласно документу, акционеры намерены на собрании рассмотреть вопрос об отзыве и избрании исполнительного органа и Ревизионной комиссии; утвердить отчет правления по финансово-хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2008 года и определить основные направления деятельности общества в 2009 году; утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии; утвердить финансовый отчет за 11 месяцев 2008 года; отменить, утвердить внутренние положения общества, а также внести в них изменения; определить условия труда должностных лиц общества; утвердить решения исполнительного органа; утвердить решения Ревизионной комиссии; утвердить статут в новой редакции; передать отдельные полномочия общего собрания акционеров другим органам общества.

Справка УНИАН. ЗАО ”Торговый дом ”Укртатнафта” осуществляет поставки нефтепродуктов крупнейшего их производителя в Украине - ЗАО ”Укртатнафта”. Компания является владельцем автозаправочных станций в Полтавской, Черкасской и Сумской областях.

Поставки топлива на АЗС Торгового дома ”Укртатнафта” производятся бензовозами непосредственно с ЗАО ”Укртатнафта”, минуя нефтебазы.

ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта» 2007 год закончил с убытком 6,419 млн. грн, уменьшив чистый доход на 20,74% до 411,731 млн. грн.