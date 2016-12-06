Новые газопроводы в обход Украины уменьшат стоимость отечественной ГТС примерно в пять раз - глава "Нафтогаза"

Строительство газопроводов "Турецкий поток" в форме двух ветвей и "Северный поток - 2", которое активно лоббируется российским "Газпромом", лишит Украину доходов в объеме около 2 миллиардов долларов в год, а также примерно в пять раз снизит стоимость украинской газотранспортной системы.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал председатель национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Понятно, что любой актив стоит столько, сколько за него отдают в рамках честной транзакции, или сколько он приносит своему владельцу. Во многом стоимость ГТС Украины определяется тем, будет ли транзит ней после 2019 года, - сказал Коболев. - В случае реализации проекта "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в формате двух линий, транзита по территории Украины не будет. Это уменьшит стоимость украинской ГТС примерно раз в пять... Сейчас ГТС приносит около 2 миллиардов долларов в год".

Коболев подчеркнул, что Украина настаивала и продолжает настаивать на политической заангажированности обоих проектов. "Эти проекты имеют две цели. Первая - победа над Украиной в экономической войне. Вторая цель - завоевание Восточной Европы. Старая практика "разделяй и властвуй", - отметил Коболев.

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При этом он обратил внимание, что Украина предпринимает активные попытки доказать европейским партнерам свою точку зрения и убедить их отказаться от строительства дополнительных транспортировочных мощностей в обход нашей страны. И одним из аргументов Киева стало предложение совместно использовать украинскую газотранспортную систему и вместе зарабатывать на украинском транзите. "Мы стремимся убедить ЕС сказать "нет" (строительству новых газопроводов - УНИАН). Чтобы они сказали: "Нас устраивает украинский транзит, здесь все надежно, и давайте мы ничего не будем строить", - отметил Коболев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус государства – ключевого транзитера российского газа в Европу.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 миллиарда кубометров. По итогам 2016 года компания-оператор газотранспортной системы Украины ожидает, что объем транзита достигнет 80 миллиардов кубометров. За январь-октябрь 2016 года транзит газа вырос на 20% – до 65,3 миллиарда кубометров.