Запасов газа хватит Украине даже в условиях пиковых нагрузок и низких температур - Коболев

Украина располагает достаточными запасами газа и может спокойно пройти отопительный период 2016-2017 годов даже при наступлении низких температур и возникновении пиковых нагрузок на энергосистему, сказал в эфире одного из телеканалов глава национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его информации, на текущий момент ежесуточный отбор газа из подземных газовых хранилищ составляет 44,5 миллиона кубометров.

"Даже если мы будем отбирать порядка 50 миллионов кубометров в сутки, то до конца осенне-зимнего периода, а это еще порядка 116 дней, отбор составит порядка 5,8 миллиарда кубометров. Сейчас в подземке порядка 13,7 миллиарда кубометров. Можно сказать, что с точки зрения общего объема газа - его достаточно, - сказал Коболев.- Есть проблемы так называемых "пиковых нагрузок", когда могут возникать "узкие места" - но мы понимаем, как с этим бороться. Запасов газа пока достаточно".

При этом Коболев подчеркнул, что дополнительные закупки топлива, в частности у российского "Газпрома", также не обязательны. "Дополнительный контракт с "Газпромом" (о возможной закупке дополнительных объемов топлива - УНИАН) было бы неплохо иметь, но не критично", - уверен глава "Нафтогаза".

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Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор.