Глава "Нафтогаза": мирового соглашения с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже не будет

Глава национального энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев не рассматривает возможность достижения мирового соглашения в газовом споре с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

«Попыток мирового соглашения не было, и в этой ситуации оно невозможно - велика разница в позиции сторон, и настолько важным и значительным является сам этот арбитраж, что я бы не ожидал мировых соглашений в этом конкретном случае», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, в октябре-декабре в Арбитражной палате Стокгольма прошли слушания по газовому спору между «Нафтогазом» и «Газпромом» по условиям контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Спор касался формулы цены на газ, условий оплаты газа, а также условий транзита газа. Взаимные претензии сторон составляют несколько десятков миллиардов долларов. Как ожидается, Арбитраж Стокгольма примет окончательное решение по газовому спорту в первом полугодии 2017 года.