Forbes: Украинский суд ударил по российскому "Газпрому" огромным иском

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Украинский суд ударил по российскому "Газпрому" огромным иском", опубликованной на сайте издания Forbes.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на колоссальных $ 6,8 млрд, сообщило в понедельник российское бизнес-издание "Коммерсант". Сумма включает в себя штрафы за предположительное нарушение антимонопольного законодательства в сфере транзита газа на $ 3,4 млрд, а также пеню за просрочку платежей.

"Газпром", скорее всего, подаст апелляцию, но учитывая, что компания уже проиграла все споры по существу, маловероятно, что это изменит окончательный вердикт. У "Газпрома" нет каких-либо существенных активов в Украине, так что неясно, каким образом компания будет справляться с этим штрафом.

"Газпром" не комментировал решение, но в предыдущих заявлениях для прессы, официальной позицией компании оставалось то, что штраф является незаконным. "Газпром" никогда не выигрывал иски в украинском суде.

В январе прошлого года "Коммерсант" сообщил, что "Газпром" хотят привлечь к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в Украине. Благодаря старой советской системе, "Газпром" был практически единственным вариантом для страны и контролировал большую часть транзита газа, который регулировали договора на поставку между "Газпромом" и "Нафтогазом", его украинским партнером, принадлежащим государству.

Украина постепенно пытается реформировать свой энергетический рынок, но условия транзита по-прежнему регулируются договором между "Нафтогазом" и "Газпромом". В течение многих лет у этих компаний были значительные разногласия. "Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" из-за завышения цен в Стокгольмский международный арбитражный суд. Решение по этому спору ожидается в середине следующего года.

Газпром утверждает, что он не контролирует транзит, это делает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" и Украина утверждают, что транзит газа, предназначенного для Европы, на законных основаниях принадлежит "Газпрому", что превращает это в политический спор, который может создать "Газпрому" препятствия в игре по старым правилам.

Украинский иск может послужить страховкой на случай возможного проигрыша в споре с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в следующем году. Если арбитражный орган решит, что "Нафтогаз" обязан заплатить "Газпрому", Киев сможет немедленно использовать антимонопольный штраф в качестве козыря. В конце концов, все может наладиться.

В июле "Газпрому" не удалось обжаловать решение о штрафе Антимонопольного комитета в $ 3,4 млрд в Верховном Суде Украины. Верховный суд сослался на злоупотребление "Газпромом" своим положением монополиста в области установления цен на природный газ с 2009-2015 гг.