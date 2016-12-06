Цена нефтяной корзины ОПЕК обновила максимум с июля 2015 года

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 5 декабря достигла максимальной отметки с 30 июля 2015 года в 51,32 доллара за баррель, увеличившись на 0,83 доллара, или на 1,64%, с 50,49 доллара за баррель в предыдущий день торгов, сообщает Прайм.

Согласно данным ОПЕК, 30 июля 2015 года баррель нефти ОПЕК стоил 51,46 доллара.

Средняя цена барреля ОПЕК в декабре составляет 50,39 доллара, в 2016 году находится на уровне 39,93 доллара.

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В 2015 году средняя цена нефтяной "корзины" ОПЕК составила 49,49 доллара за баррель, в 2014 году - 96,29 доллара. Ниже 100 долларов она опустилась в сентябре 2014 года, составив тогда 95,98 доллара за баррель.

В 2013 году "корзина" в среднем стоила 105,87 доллара за баррель, в 2012 году - 109,45 доллара, в 2011 году - 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара. Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.

Цена "корзины" ОПЕК определяется как среднее цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).