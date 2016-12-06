"Нафтогаз" готов оспорить решение ЕК о предоставлении "Газпрому" мощностей для транзита газа в обход Украины

Национальный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" готов оспорить решение Европейской комиссии, предоставившей российскому газовому монополисту "Газпрому" разрешение на использование дополнительных газотранспортных возможностей, в частности, газопровода OPAL, в обход территории Украины.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Для нас это решение (о предоставлении "Газпрому" новых возможностей - УНИАН) было неприятным сюрпризом. В качестве ответной меры "Нафтогаз" уже подал официальную жалобу в немецкий Регулятор, потому что Еврокомиссия дала возможность немецкому Регулятору принять окончательное решение. Полагаем, наша жалоба будет рассмотрена", - сказал Коболев.

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"Также мы рассматриваем возможность оспорить решение самой Еврокомиссии. Есть три варианта (оспаривания - УНИАН), один из них через суд. Все варианты рассматриваются. Но решение действительно неприятное для Украины. Мы считаем, что там есть политическая мотивация. И есть вероятность это решение отменить", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Еврокомиссия разрешила российскому газовому монополисту "Газпрому" принять участие в тендере на использование 50% дополнительных мощностей немецкого газопровода OPAL - крупнейшего немецкого газопровода, позволяющего соединить газотранспортные мощности Германии с российским газопроводом "Северный поток" и обойти Украину.

В случае, если окончательное решение будет в пользу "Газпрома", это приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 миллионов долларов в год, а транзит сократится на 10-11 миллиардов кубометров топлива в год.