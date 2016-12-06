"Нафтогаз" готов оспорить решение ЕК о предоставлении "Газпрому" мощностей для транзита газа в обход Украины

15:16, 06 декабря 2016
Энергетика
1274

Коболев отметил, что решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" новых возможностей стало для "Нафтогаза" неприятным сюрпризом.

Фото УНИАН

Национальный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" готов оспорить решение Европейской комиссии, предоставившей российскому газовому монополисту "Газпрому" разрешение на использование дополнительных газотранспортных возможностей, в частности, газопровода OPAL, в обход территории Украины.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Для нас это решение (о предоставлении "Газпрому" новых возможностей - УНИАН) было неприятным сюрпризом. В качестве ответной меры "Нафтогаз" уже подал официальную жалобу в немецкий Регулятор, потому что Еврокомиссия дала возможность немецкому Регулятору принять окончательное решение. Полагаем, наша жалоба будет рассмотрена", - сказал Коболев.

Читайте такжеГлава "Нафтогаза": мирового соглашения с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже не будет

"Также мы рассматриваем возможность оспорить решение самой Еврокомиссии. Есть три варианта (оспаривания - УНИАН), один из них через суд. Все варианты рассматриваются. Но решение действительно неприятное для Украины. Мы считаем, что там есть политическая мотивация. И есть вероятность это решение отменить", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Еврокомиссия разрешила российскому газовому монополисту "Газпрому" принять участие в тендере на использование 50% дополнительных мощностей немецкого газопровода OPAL - крупнейшего немецкого газопровода, позволяющего соединить газотранспортные мощности Германии с российским газопроводом "Северный поток" и обойти Украину.

В случае, если окончательное решение будет в пользу "Газпрома", это приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 миллионов долларов в год, а транзит сократится на 10-11 миллиардов кубометров топлива в год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter