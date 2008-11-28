Нефть дешевеет

Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу устремились вниз к отметке 53 долл. за баррель, поскольку инвесторы ждут от внеочередной встречи министров энергетики ОПЕК в Каире решения снова сократить добычу "черного золота", чтобы предотвратить дальнейшее удешевление этого энергоносителя из-за спада в мировой экономике, сообщает Рейтер.

Организация стран-экспортеров нефти в субботу проведет заседание в Каире. Министры ОПЕК встревожены тем, что цены на нефть упали на две трети по сравнению с достигнутым в июле историческим максимумом выше 147 долл. за баррель.

К 9.07 МСК январские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на 98 центов до 53,46 долл. за баррель. В ходе торгов падение цен превышало порой 1,00 долл. В четверг Нью-йоркская товарно-сырьевая биржа была закрыта, поскольку США праздновали День благодарения.

Январские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent потеряли 42 цента и опустились до 52,71 долл. за баррель.

"Мы ждем ОПЕК. Некоторые страны-члены ОПЕК настаивают на сокращении добычи, однако это неприемлемо для государств- потребителей. Нетрудно заметить, что настроения на рынке изменились", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd.

Несколько делегаты ОПЕК заявили, что на внеочередном заседании картель просто оценит, как его участники соблюдали принятое в сентябре решение снизить объемы производства, и что решение о дальнейшем сокращении добычи будет отложено до встречи в Алжире 17 декабря.

Однако представитель Ливии в ОПЕК Шокри Ганем заявил, что не исключает решения о снижении добычи уже в Каире, поскольку ситуация на рынке указывает на возможность дальнейшего падения котировок.