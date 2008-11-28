Вступление России в ВТО не повлияет на газовые переговоры

Вступление России во Всемирную торговую организацию не облегчит ежегодные украинско-российские переговоры по газу.

Такое мнение в интервью «Немецкой волне» высказал заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он опроверг информацию о том, что Украина отказалась от двусторонних переговоров относительно вступления России в ВТО. Напротив, отмечает чиновник, Украина активно ведет диалог с россиянами об унификации санитарных и фитосанитарных норм, техническом регулировании, защите интеллектуальной собственности. В этих переговорах Украина не сдает свои интересы, однако и не собирается шантажировать Россию вступлением во Всемирную торговую организацию, заметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

«На шантаже отношения не строят. Лучше плохие правила, чем их отсутствие. Мы заинтересованы, чтобы Россия стала членом ВТО и полностью выполняла все правила организации. Мы их выполняем», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он предположил, что переговоры о присоединении России к Всемирной торговой организации завершатся не раньше 2010 года. После этого Украине будет легче торговать с северным соседом. Однако и тогда, несмотря на то, что газ - тоже товар, покупать украинцам у россиян голубое топливо будет не слишком легко, считает представитель Минэкономики. Невзирая на «заполитизацию» газового вопроса, на последующие двусторонние отношения в газовой сфере будет влиять и то, что Россия не является членом Европейской энергетической хартии.