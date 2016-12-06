"Нафтогаз" требует от немецкого регулятора привлечь его к рассмотрению расширения доступа "Газпрома" к OPAL

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» требует от государственного органа Германии Bundesnetzagentur, регулирующего отношения в энергетической сфере, привлечь холдинг к рассмотрению вопроса о расширении доступа российского газового монополиста «Газпром» к европейскому газопроводу OPAL. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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«Нафтогаз Украины» обратился к немецкому регулятору энергетики (Bundesnetzagentur) с требованием применить общий порядок принятия административных решений в случае соглашения об урегулировании, заключенного между этим учреждением, «Газпромом» и аффилированными компаниями «Газпрома», по изменению решения 2009 года по газопроводу OPAL», - сообщали пресс-служба, добавив, что «Нафтогаз» требует своего привлечения к этой административной процедуры с целью официального представления своей позиции, а также доступа к самой сделке и решению Европейской комиссии от 28 октября 2016 года, которое до сих пор не обнародовано.

По информации пресс-службы, соглашение об урегулировании по газопроводу OPAL затрагивает законные интересы ряда восточноевропейских газовых операторов, а также «Нафтогаза» как стороны транзитного контракта с «Газпромом» и главного импортера природного газа в страну.

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«Согласно немецкому законодательству, а также обязательствам ЕС перед Украиной интересы этих заинтересованных сторон должны быть учтены в процессе принятия соответствующих решений как институтами ЕС, так и органами власти его государств-членов», - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что соглашение об урегулировании по газопроводу OPAL, согласованное немецким регулятором и Еврокомиссией, ограничивает и искажает конкуренцию в Украине и других странах Центральной и Восточной Европы и приведет к злоупотреблению «Газпромом» доминирующей позицией на рынках Германии, Польши, Украины, Словакии и других стран Центральной и Восточной Европы.

«Оно несовместимо с нормальным функционированием Договора об учреждении Энергетического сообщества», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по словам представителей ЕК, объемы газа, которые будут доступны для поставки через OPAL для других компаний, составят 7,6-10 млрд куб. м.

Ранее «Нафтогаз Украины» сообщал, что решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" доступа к 30% мощностей газопровода OPAL, позволяющее объединить мощности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая длина газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.