Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла аль-Бадри считает, что нефтяной рынок "затоварен", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Рынок затоварен", - заявил эль-Бадри накануне внеочередного заседания, на котором, возможно, будут снижены квоты на добычу нефти. Встреча стран-членов ОПЕК, как сообщалось ранее, состоится 29 ноября в Каире.

Многие эксперты полагают, что ОПЕК может принять решение о сокращении объема производства нефти, как это было сделано в Вене на экстренном заседании Организации 24 октября. Тогда картель принял решение о сокращении с 1 ноября добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

За несколько месяцев цена на нефть опустилась с рекордных 147 долларов за баррель ниже 55 долларов, вынудив Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), на долю которой приходится 40% мирового производства "черного золота", сократить добычу сырья.