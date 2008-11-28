«Бурштынский энергоостров» расширен

Антимонопольный комитет Украины (АМК) разрешил ГП «Калушская теплоэлектроцентраль» присоединиться к госпредприятию внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики решило передать государственное предприятие «Калушская ТЭЦ» в управление государственного оператора по экспорту электроэнергии ГП «Укринтерэнерго» (приказ Минтопэнерго от 14 июля №373).

Передача ТЭЦ в управление «Укринтерэнерго» является одним из этапов расширения экспортного потенциала т.н. «Бурштынского энергоострова», с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в страны Восточной Европы.

В ноябре 2007 года Ивано-Франковская облгосадминистрация передала ГП «Калушская ТЭЦ» в управление Минтопэнерго.

Справка УНИАН. Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая - 590 ГКалл/ч. Предприятие поставляет тепловую энергию в основном для ООО «Карпатнафтохим».

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.

"Укринтерэнерго" поставляет в Венгрию, Словакию и Румынию электроэнергию, производимую на Бурштынской ТЭС.