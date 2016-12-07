Завтра в Украине вступит в силу закон о создании независимого регулятора на энергетическом рынке

Принятый Верховной Радой 22 сентября закон о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, который предусматривает создание независимого регулятора на энергетическом рынке Украины в соответствии с европейскими нормами, опубликован в газете "Урядовый курьер" и вступит в силу на следующий день после его опубликования, 8 декабря.

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Все статьи закона вступят в силу с 8 декабря, кроме статьи 11 о финансировании деятельности регулятора, его центрального аппарата и территориальных органов, а также статьи 13 о порядке уплаты взносов на регулирование, которые вступят в силу с 1 января 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждений на различных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 22 сентября этот закон был принят во втором чтении, а 23 ноября его подписал президент.

Согласно закону, члены НКРЭКУ отбираются конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов Нацкомиссии назначал президент Украины. Также Нацкомиссия получает финансовую независимость от государственного бюджета путем организации своей деятельности за счет взносов участников энергетического рынка Украины. Этот закон призван сделать Нацкомиссию более независимой, а также передать часть ее полномочий на места.