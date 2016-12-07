Компания "Укрнефтебурение" отказалась от участия в конкурсе по приватизации ОПЗ

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника юридического отдела нефтяной компании Тарас Метенко.

«Да, мы отказались от участия в конкурсе», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая состоится 14 декабря этого года.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

В аукционе должны участвовать как минимум два инвестора, один из которых должен быть нерезидентом Украины. При этом резидентам России участвовать в конкурсе запрещено.

Советником по приватизации Одесского припортового завода в 2015 году был выбран швейцарский инвестиционный банк UBS, который предоставляет услуги инвестиционного консультанта в процессе продажи предприятия.

При этом в компании «Укрнефтебурение» выразили опасение относительно наличия российских корней у советника. Речь шла о представителе советника ФГИУ Антоне Потапенко, который предоставил "Укрнефтебурению" контакты московского офиса банка для консультаций.

По словам Метенко, консультации о приватизации проводились с представителем московского офиса UBS Расулом Текеевым.

Также в компании отметили, что ФГИУ затягивал процесс подписания договоров конфиденциальности.