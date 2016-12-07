"Нафтогаз" закупил 1,8 миллиарда кубов газа у европейских поставщиков за счет кредита ЕБРР

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в августе-октябре закупил 1,8 млрд куб. м газа у европейских компаний Axpo Trading AG, CEZ, Engie SA, Eni Trading & Shipping S.p.A., RWE Supply&Trading GmbH и Uniper Global Commodities SE за счет кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«Общая стоимость 30 заключенных договоров составила 334 млн долл., из которых 300 млн долл. – средства кредитной линии, 34 млн долл. – собственные деньги «Нафтогаза», - отметила пресс-служба, добавив, что средняя цена контрактов в пункте поставки составила 185 долл. за тыс. куб. м.

В украинском холдинге подчеркнули, что все поставщики были отобраны в рамках процедуры предварительного отбора ЕБРР, которая закончилась в июле 2016 года.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в сентябре 2015 года выделил «Нафтогазу» 300 млн долл. на закупку газа у европейских компаний. Решение было принято Советом директоров банка 30 сентября и закреплено кредитным и гарантийным соглашениями, подписанными в ходе украинско-немецкого саммита в Берлине в середине октября.

20 мая 2016 года «Нафтогаз Украины» выплатил последний транш кредита вместе с процентами по возобновляемой кредитной линии ЕБРР в размере 300 млн долл.

18 октября совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил гарантию на 500 млн долл. США, предоставленную Международным банком реконструкции и развития (МБРР). После этого, 19 октября, Всемирный банк опубликовал сообщение о предоставлении гарантии на 500 млн долл. «Нафтогазу Украины» для улучшения коммерческих и финансовых возможностей закупки газа.