Cоздана Ассоциация «Недропользователи Украины»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ООО «Центральная газо-нефтяная компания» (г. Киев) и ЗАО «Укрнадрапроминвест» (г. Харьков) на согласованные действия в виде создания Ассоциации «Недропользователи Украины». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что целью создания данной ассоциации является содействие конкуренции между отечественными предприятиями, которые работают в сфере недропользования, и выходу таких предприятий на международные рынки.

Справка УНИАН. ООО «Центральная газо-нефтяная компания» (г. Киев) не осуществляет хозяйственной деятельности и планирует заниматься поставкой природного газа.

ЗАО «Укрнадрапроминвест» (г. Харьков) не занимается хозяйственной деятельностью, планирует сдавать в аренду нежилую недвижимость.