Энергоатом в судебном порядке отстаивает свои права как налогоплательщика

Данное решение было принято по результатам проверки, которая проводилась еще в декабре 2012 года, и в основном сводится к отрицанию фискальным органом права Энергоатома на пользование льготой по уплате налога на прибыль по одновременному производству электрической и тепловой энергии, поскольку у предприятия отсутствовала лицензия на производство тепловой энергии. Правда, в то время законодательством ни одному органу не было предоставлено полномочий выдать Энергоатому такую ​​лицензию. Также фискальная служба не признает отдельные расходы на услуги контрагентов Компании, которые по мнению проверяющих являются якобы «фиктивными».

Читайте также"Энергоатом" хочет привлечь европейского поставщика реакторной установки для достройки Хмельницкой АЭС

Постановлением Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 3 июня 2015 года дело №826/3453/13-а было возвращено в суд 1-й инстанции для установления в первую очередь «имело ли место производство и реализация истцом электрической и тепловой энергии, прибыль по которой подлежит освобождению от налогообложения, в частности, объемы производства и наличие предприятий-контрагентов, которым поставлялись указанные виды энергии и их объемы за проверяемый период».

Сейчас продолжается уже второй круг рассмотрения этого дела. При новом рассмотрении дела Окружной административный суд города Киева в течение года исследовал многочисленные письменные доказательства, в том числе дополнительно представленные Энергоатомом с целью выяснить обстоятельства, на которых настоял ВАСУ, допрашивал свидетелей, заявленных Компанией, привлек заключение судебно-экономической экспертизы.

Однако 13 октября 2016 года суд 1-й инстанции вынес постановление об отказе в удовлетворении иска ввиду того, что «истцом не предоставлено суду надлежащих и достаточных доказательств». Именно противоправность и незаконность этого постановления специалисты НАЭК «Энергоатом» будут доказывать коллегии Киевского апелляционного административного суда 8 декабря 2016 года.

Стоит отметить, что принципами осуществления правосудия в административных судах является также гласность и открытость административного процесса, что дает возможность присутствовать на судебном заседании всем желающим.

Всем заинтересованным в правомерном решении данного вопроса предлагают посетить судебное заседание, которое состоится 8 декабря в 9:55 в Киевском апелляционном административном суде по адресу: г. Киев, ул. Московская 8, корп. 30 зал №12.