Нефть продолжает дешеветь из-за сомнений в эффективности сделки ОПЕК

Цены на нефть снизились в среду из-за сохраняющихся сомнений в том, что соглашения ОПЕК и не входящей в картель России о сокращении объёмов добычи будет достаточно для снижения избытка на мировом рынке.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,24 процента до $53,80 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $50,72, на 0,41 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) на саммите 30 ноября впервые с 2008 года договорилась о сокращении добычи примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки ради повышения цен на сырьё.

Нефтекартель надеется, что не входящие в него страны сократят добычу на 600.000 баррелей в сутки. Россия ранее сообщила, что готова снизить производство примерно на 300.000 баррелей в сутки.

Но эйфория после решения ОПЕК прошла, и сегодня аналитики сомневаются в том, что сокращения добычи членами ОПЕК и нефтедобытчиками, не входящими в картель, будет достаточно для снижения избытка предложения на рынке.

Заседание стран клуба и не входящих в него государств, на котором им предстоит окончательно согласовать глобальное соглашение о сокращении нефтедобычи, пройдёт 10 декабря в Вене.