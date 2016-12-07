Кабмин одобрил законопроект о создании Фонда энергоэффективности

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о создании в Украине Фонда энергоэффективности и направил его в парламент. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Представляя законопроект, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что фонд должен стать эффективным инструментом реализации программ эффективного потребления энергоресурсов в стране.

Читайте такжеВице-премьер сообщил, когда в Украине может заработать Фонд энергоэффективности

"Сегодня страна теряет в сетях и жилом секторе порядка 9 миллиардов кубометров газа, который закупается за валюту. При этом объем потребления - порядка 17 миллиардов. Украина может уменьшить потребление до уровня, к примеру, Испании. При этом собственно Фонд энергоэффективности даст возможность экономить", - сказал Зубко.

Он также подчеркнул, что фонд станет одним из стимуляторов роста экономики, поскольку сможет привлекать, в том числе, инвестиционные средства. А реализация программ фонда создаст порядка 75 тысяч новых рабочих мест. "У нас будет иной подход к качеству жилого фонда", - отметил Зубко.

Как сообщал УНИАН, концепцию работы Фонда энергоэффективности Кабмин утвердил в июле текущего года. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 миллиардов гривень от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.