Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к энергосети
14:14, 28 ноября 2008Энергетика
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Радиационное состояние не изменилось
Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС, который был остановлен 27 ноября из-за ложного срабатывания системы аварийной защиты, сегодня в 11.36 был подключен к сети.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе станции.
Согласно сообщению, реакторная установка блока находится в режиме набора мощности.
Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменилось - не превышает естественных фоновых значений.
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