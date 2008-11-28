Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к энергосети

Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС, который был остановлен 27 ноября из-за ложного срабатывания системы аварийной защиты, сегодня в 11.36 был подключен к сети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе станции.

Согласно сообщению, реакторная установка блока находится в режиме набора мощности.

Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменилось - не превышает естественных фоновых значений.