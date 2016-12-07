Forbes: Россия на шаг ближе к строительству "альтернативы Украине" в Турции

Об этом пишет Кенннет Рапоза в статье "Россия на шаг ближе к строительству "альтернативы Украине" в Турции", опубликованной на сайте издания Forbes.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в город для двухдневного визита по приглашению своего российского коллеги Дмитрия Медведева. Согласно данным турецкой газеты "Daily Sabah", Йылдырым также планирует обсудить сделку по строительству трубопровода с Владимиром Путиным. Трубопровод "Газпром-Botas" был предложен в прошлом году обоими правительствами, но сделка не состоялась, после того, как турецкие военные сбили российский истребитель над Сирией. Отношения были заморожены, но вскоре наступила оттепель. Сделка по строительству трубопровода – это доказательство того, что в отношениях меду двумя союзниками преобладает холодный ум.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение на этой неделе. Сделка была опубликована в официальной правительственной газете "Resmi Gazete", она снимает все правовые ограничения на строительство трубопровода. Российская сторона до сих пор не ратифицировала соглашение, но ожидается, что это произойдет на этой неделе. Наиболее очевидным камнем преткновения является то, что Россия не снимает санкции в отношении Турции в сфере агробизнеса. Это может стать препятствием для сделки, если Турция решит, что отношения полностью не восстановлены.

Медведев еще в ноябре заявил, что правительство действительно ратифицирует соглашение до конца года.

Проект "Турецкий поток" был запущен после неудачной попытки "Газпрома" построить еще один трубопровод с такими европейскими энергетическими компаниями, как Eni Spa (Италия). Эта сделка сорвалась в 2014 году, когда Украина и Россия начали борьбу за территории после свержения пророссийского лидера Виктора Януковича в феврале 2014 года. После этого были введены санкции, и они действуют до сих пор. В результате сложного разрыва отношений Москвы и Киева, "Газпром" был вынужден искать альтернативные маршруты в Европу, к своему крупнейшему торговому партнеру. Российский газ составляет почти треть всех зарубежных поставок газа в Европе.

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Многие политики в Брюсселе выступают против трубопровода, утверждая, что он отнимет жизненно важный источник дохода у Украины, которая является ключевым маршрутом для транзита российского газа в Европу. Россия также пыталась построить дополнительный трубопровод через Балтию под названием "Северный поток-2", но он был закрыт антимонопольным ведомством Польши. Проект остается только на бумаге.

Но наиболее вероятно, что "Газпром" построит именно "Турецкий поток", чтобы осуществлять поставки на европейские рынки.

"Газпром", скорее всего, будет финансировать "Турецкий поток" за счет выпуска еврооблигаций.

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"Турецкий поток" соединяет крупные российские газовые хранилища с транспортными сетями Турции. Морской компонент системы, который будет проходить через Черное море, построит "Газпром". Трубопровод будет состоять из двух параллельных труб – "Голубой поток" и "Новый Голубой поток", с пропускной способностью 15,7 млрд кубометров. Договорившись о строительстве, 1 декабря 2014 года "Газпром" и "Botas" подписали меморандум о взаимопонимании. А в сентябре 2016 года, "Газпром" получил первые разрешения на строительство. Обе компании подписали контракт 10 октября и ждали только официального утверждения [строительства] трубопровода. Эрдоган утвердил его во вторник, и, ожидается, что Медведев закроет сделку на этой неделе.