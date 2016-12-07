Глава Сбербанка России советует готовиться к дальнейшему падению цен на нефть и газ

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф считает, что восстановления мировых цен на нефть и газ в ближайшее время не произойдет, и цены продолжат падение, сообщает Росбалт.

"Надо готовиться к еще более низким ценам на нефть и на газ", - призвал Греф, добавив, что конкурентное преимущество российской экономики не должно быть построено на нефти.

При этом глава Сбербанка признал, что сейчас нефтяные компании критически важны для России.

"Мы все благополучно существуем за счет нефти и нефтяных компаний. От них зависят поступления в бюджет, это хребет нашей экономики", - подчеркнул Греф.

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"Но цена на нефть, к сожалению, будет падать", - продолжил он. В этих условиях, считает глава Сбербанка, нужно учиться хотя бы перерабатывать добываемое сырье, что бы экспортировать товары с более высокой добавленной стоимостью.

По данным Центробанка РФ, экспорт нефти и газа обеспечивает около 40% валютных доходов российской экономики - за 9 месяцев 2016 года принес 74,1 миллиарда долларов. Впрочем, по сравнению с 2014 годом доходы от нефтегазового экспорта рухнули в 2,2 раза.

По данным ФТС, лишь 6,5% товаров, которые РФ продает за рубеж, приходится на машины и оборудование, три четверти экспорта — это минеральное сырье и металлы.

При этом несмотря на резкое падение сырьевых котировок, структурных сдвигов в экономике не происходит: ненефтяной экспорт из России за 9 месяцев упал на 13,4%, спад зафиксирован более чем в половине соответствующих отраслей, констатировал в начале ноября Всемирный банк.