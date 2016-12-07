В "Нафтогазе" говорят, что цена газа из Европы дешевле "газпромовской"

Цена на природный газ, который сейчас поставляется в Украину из Словакии, ниже цен на газ, который может поставлять нашей стране российский газовый монополист "Газпром" в первом квартале 2017 года.

Об этом на своей странице Facebook сообщил коммерческий директор Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Цена "газпромовского" газа сейчас не 140-160 долларов, как утверждает Юлия Тимошенко, а 178-183 долларов за тысячу кубометров (с поправкой на калорийность, без поправки чуть больше 175 долларов). А с первого квартала будет 200-210 долларов… Сейчас на европейских рынках падают цены на газ, и цена в Словакии сегодня была ниже ожидаемой от "Газпрома" в первом квартале 2017 года", - сообщил Витренко.

В то же время он отметил, что цены на европейский газ постоянно колеблются.

"В августе-сентябре были значительные поставки с ценой ниже "газпромовской", могли купить и больше, но "Газпром" блокирует виртуальный реверс, поэтому купили меньше, чем хотели. Затем была необычно холодная осень, и европейские цены стали выше "газпромовских", но разница была относительно небольшой", - говорится в сообщении.

Также Витренко сообщил, что для покупки газа у "Газпрома" необходимо подписать дополнительное соглашение, которое не позволит поставлять покупаемый газ на оккупированные территории или засчитывать плату за этот газ в качестве долгов по нынешнему контракту на покупку "голубого топлива".

"Мы не можем покупать газ у "Газпрома" без подписания дополнительного соглашения к действующему контракту или трехстороннего соглашения с Евросоюзом и РФ. Потому что тогда слишком большой риск того, что наши платежи за газ (а платеж должен быть не менее 600 миллионов долларов) будут зачислены в оплату по обязательствам "бери или плати" (о которых Тимошенко договорилась с Путиным в 2009 году, и которые мы сейчас опротестовываем в Стокгольме; "Газпром" нам уже насчитал около 38 миллиардов долларов по этим обязательствам) или этот газ будет поставлен не нам, а на оккупированные территории", - написал Витренко.

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Как сообщал УНИАН, Украина уже более года не покупает газ у "Газпрома" и импортирует газ из Польши, Словакии и Венгрии.

В начале декабря 2016 года пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что холдинг закупил у 6 европейских компаний на кредитные средства ЕБРР 1,8 млрд куб. м газа по средней цене 185 долларов за тысячу кубометров.

Также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что госхолдинг будет готов покупать газ у "Газпром" только в случае подписания дополнительного соглашения к нынешнему контракту.