Ученики киевских школ узнали об основных принципах работы Энергоатома

Во время экскурсий школьники узнали о принципе работы атомного реактора, о преимуществах атомной энергетики перед другими видами генерации и еще много разных интересных фактов. Ученики смогли посмотреть селекторный зал Дирекции Энергоатома, где осуществляется ежедневное управление атомной отраслью, а также ознакомиться с кризисным центром Компании, который имеет всё необходимое оборудование для оповещения персонала, организаций, учреждений, органов центральной и местной власти в случае чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеЭнергоатом в судебном порядке отстаивает свои права как налогоплательщика

«Очень интересно было увидеть компанию изнутри, как работают люди, которые каждый день сталкиваются с какими-то проблемами или задачами касательно атомной энергетики. Также интересно было увидеть и услышать именно от тех людей, которые могут объяснить тебе буквально на пальцах как происходят все процессы, элементарные утренние совещания», - поделилась собственными впечатлениями ученица Гимназии НПУ имени Драгоманова Мария Шусть.

На примере макета Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, ученикам рассказали о принципах работы АЭС, ее структуру, а также о подходах по обращению с отработанным ядерным топливом.

После экскурсии учащиеся отметили, что их восприятие атомной отрасли изменилось. В частности, школьники убедились в экологичности и безопасности атомной энергетики, а также узнали о ее важности в структуре энергорынка государства.

«Интересно было узнать, что атомная энергетика по сути является одним из самых безопасных видов энергетики в условиях ответственного отношения», - отметила ученица школы №210 Татьяна Гук.

Справка. Подписание меморандума о создании Коалиции STEM-образования (STEM Education Coalition), соучредителем которой стала НАЭК «Энергоатом», состоялось 16 сентября 2015 года в украинском кризисном медиа-центре. С 2014 года Энергоатом является членом Центра корпоративной социальной ответственности, который выступил инициатором создания Коалиции STEM-образования в Украине (STEM - от английского science, technology, engineering и mathematics).

Среди задач Коалиции - создание информационных площадок (сайт, социальные сети) для популяризации STEM-образования и налаживания международного сотрудничества.