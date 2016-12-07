В Нигерии решили нарастить добычу нефти

Нигерия планирует увеличить среднесуточную добычу нефти в январе 2017 года до 2,1 миллиона баррелей с 1,9 миллиона баррелей в сутки в настоящее время, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра нефти Ибе Качикву.

"Он отметил, что рассчитывает на присоединение к сокращению добычи нефти стран, не входящих в ОПЕК, на встрече в Вене 10 декабря. Министр также надеется, что цены на нефть к декабрю 2017 года вырастут до 60 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

С 1 января 2017 года страны ОПЕК снизят среднесуточную добычу нефти на 1,164 миллиона баррелей. Саудовской Аравии придется сократить на 486 тысяч баррелей в сутки, Ираку - на 210 тысяч баррелей, ОАЭ - на 139 тысяч, Кувейту - на 131 тысячу, Венесуэле - на 95 тысяч, Анголе - на 80 тысяч, Алжиру - на 50 тысяч, Катару - на 30 тысяч, Эквадору - на 26 тысяч, Габону - на 9 тысяч.

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Иран, поскольку страна долгое время находилась под международными санкциями, не только не будет сокращать нефтедобычу, но и сможет увеличить ее на 90 тысяч баррелей в сутки. Снижать нефтедобычу не будут Нигерия и Ливия.

Теперь ОПЕК предстоит заключить сделку с нерезидентами картеля, прежде всего с Россией. От не входящих в организацию стран организация ожидает сокращения добычи на 600 тысяч баррелей в сутки с 2017 года.