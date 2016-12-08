Украина увеличила импорт нефти в 1,8 раза

Украина в течение января-ноября 2016 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 1449,8 млн долл., что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Основные поставки нефти (96,8%) были осуществлены из Казахстана - на сумму 145 млн долл., остальные объемы (3,2%) пришлись на Румынию – 4,7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году по сравнению с 2014 годом, по данным Фискальной службы, сократила импорт нефти в денежном выражении на 39,2% - до 89 млн долл.

В течение января-октября 2016 года импорт сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении составил 144 млн долл., что в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период 2015 года.