Украина сократила импорт нефтепродуктов, лидер поставок – Беларусь

Украина в январе-ноябре 2016 года импортировала нефтепродуктов в денежном выражении на 2,908 млрд долл., что на 18,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, 55,9% от всего объема импорта нефтепродуктов пришлось на Беларусь – 1,625 млрд долл. Импорт из России занял второе место – 458 млн долл., на третьем месте – поставки из Литвы на сумму 318,8 млн долл. Из других стран импорт нефтепродуктов за январь-ноябрь 2016 года составил 505,8 млн долл.

Также сообщается, что за отчетный период Украина экспортировала нефтепродуктов на 9,8 млн долл. на Кипр, на 12,6 млн долл. – в Литву, на 12,1 млн долл. – в Латвию и еще на 44,1 млн долл. – в другие страны.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году импортировала нефтепродукты на 3,857 млрд долл., что в 1,7 раза меньше, чем в 2014 году. При этом почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,733 млрд долл. На втором месте (около 20%) был импорт топлива из России – 0,845 млрд долл., на третьем – из Литвы (0,414 млрд долл., или 10,7%).