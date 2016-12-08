Украина с начала года сократила импорт каменного угля и антрацита

Украина за январь-ноябрь 2016 года сократила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 14,2% - до 1,295 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-ноябре 2016 года являлись Россия, США и Австралия.

Импорт угля из России за 11 месяцев 2016 года в денежном выражении составил 817,4 миллиона долларов (63,1% в общей структуре поставок), из США – 190,8 миллиона долларов (14,7%), из Австралии – 76,2 миллиона долларов (5,9%) На другие страны пришлось 210,6 (16,3%) миллиона долларов.

Экспорт каменного угля и антрацита в январе-ноябре 2016 года в денежном выражении составил 43,3 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины были Россия, США и Казахстан.

За 10 месяцев 2016 года Украина сократила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 14% - до 1,17 миллиарда долларов.