Shell подписала с Ираном соглашение об исследовании нефтегазовых месторождений

Англо-голландская компания Shell подписала 7 декабря соглашение с Ираном о геологоразведочныих работах на трех крупнейших иранских нефтяных и газовых месторождениях, сообщает Радио Свобода.

Shell является крупнейшей нефтяной компанией, которая возобновила сотрудничество с Ираном от момента подписания в 2015 году ядерного соглашения между Тегераном и мировыми державами.

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"Мы рады возобновить работу в Иране", – сказал вице-президент Shell Ханс Нийкамп. По его словам, соглашение "открывает новую главу в сотрудничестве Ирана и Shell", которая остановила большую часть своей деятельности в Иране в 2010 году из-за санкций против этой страны.

В ноябре французская компания Total подписала контракт на сумму 4,8 миллиарда долларов, который предусматривает анализ возможной разработке крупного морского газового месторождения.

Shell, Total и другие западные нефтяные компании в сотрудничестве с Ираном принимают на себя риски, поскольку избранный президент США Дональд Трамп обещал после вступления на должность пересмотреть или выйти из ядерного соглашения, которое предусматривает облегчение санкций в обмен на сокращение Ираном его ядерной деятельности. Если Вашингтон решится на такое решение, западным компаниям придется выбирать между участием в номинированному в долларах США бизнесе и сотрудничеством с Тегераном.