В обход Украины: "Газпром" подписал контракт на строительство морского участка "Турецкого потока"

Российский газовый монополист компания «Газпром» подписала контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» в обход Украины по дну Черного моря. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпрома".

Читайте такжеНовые газопроводы в обход Украины уменьшат стоимость отечественной ГТС примерно в пять раз - глава "Нафтогаза"

"Сегодня в Амстердаме компания South Stream Transport B.V. подписала контракт с компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на укладку второй нитки", - говорится в сообщении.

По контракту Allseas должна уложить по морскому дну более 900 км труб. Для выполнения этой работы компания планирует задействовать новое крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия.

Allseas приступит к укладке первой нитки во втором полугодии 2017 года.

Как сообщал УНИАН, парламент Турции в начале декабря ратификацировал соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ в обход Украины. 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве двух линий газопровода «Турецкий поток».

Справка УНИАН. «Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Allseas Group S.A. — мировой лидер в укладке подводных трубопроводов и строительстве подводных сооружений. Компания занимается комплексной реализацией проектов, включая проектирование, организацию поставок материалов и техники, строительство и ввод в эксплуатацию.