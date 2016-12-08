Суд перенес на 15 декабря рассмотрение иска "Энергоатома" к Фискальной службе

Соответствующее решение было принято во время заседания Киевского апелляционного административного суда.

​«Мы перенесем ваше дело на четверг (15 декабря – УНИАН) на 10:50 и выделим достаточно времени для рассмотрения позиций сторон», - сказал судья Олег Шурко.

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По словам заместителя главного бухгалтера «Энергоатома» Виктора Гайдукова, компания была не согласна с решение суда первичной инстанции, который поддержал позицию фискального ведомства о том, что компания еще в 2012 году производила электрическую и тепловую энергию не одновременно, в результате чего Фискальная служба требовала взыскать с «Энергоатома» дополнительных 1,5 млрд грн налога на прибыль.

По его словам, представители «Энергоатома» доказывали обратное: АЭС по время технологического цикла одновременно производят и электрическую и тепловую энергию, что позволяет компании, согласно действующего законодательства, использовать льготное налогообложение налогом на прибыль.

«Сегодня апелляционный суд рассматривал дело о неправомерности решения суда первой инстанции. Это дело рассматривается уже три года, она прошла первый круг и вновь была рассмотрена первичной инстанцией. Отмечу, что Высший административный суд обязал при повторном рассмотрении этого дела исследовать вопрос одновременного производства тепловой и электрической энергии… Суд первой инстанции должен был в этом разобраться», - сказал Гайдуков, добавив, что часть доказательств так и не были учтены судом первой инстанции.

«Суду были предоставлены документальные доказательства одновременного производства электрической и тепловой энергии. Это и договора поставки, и отчеты, и другие первичные документы… Также мы привлекли Минэнергоугля и Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). К тому же, обратных доказательств, что мы не осуществляем одновременное производство тепла и электричества в этом деле не существует», - отметил Гайдуков, добавив, что проектные институты предоставили суду технические доказательства, а НКРЭКУ – экономические доводы одновременности производства электрической и тепловой энергии на АЭС Украины.

Также Гайдуков напомнил, что Фискальное ведомство посчитало фиктивными некоторых получателей тепловой энергии от «Энергоатома».

«Мы предоставили суду всю первичную бухгалтерскую документацию, которая полностью подтверждает наши сделки с покупателями тепловой энергии», - подчеркнул Гайдуков.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года Государственная фискальная служба провела проверку финансовой и хозяйственной деятельности «Энергоатома», по результатам которой компании было дополнительно начислено 1,5 млрд грн налога на прибыль. Такое решение было обусловлено тем, что представители Фискальной службы отрицали право энергогенерирующей компании пользоваться льготой при уплате налога на прибыль при одновременном производстве электроэнергии и тепловой энергии. Также Фискальное ведомство обвиняло компанию в отсутствии лицензии на производство тепловой энергии и не посчитало некоторые сделки компании фиктивными.

В свою очередь представители «Энергоатома» доказывали в суде правомерность и законность применения льготного налогообложения, а также отмечали, что на момент рассмотрения дела (в 2012 году) ни одному органу не было предоставлено полномочий выдавать «Энергоатому» лицензию на производство тепловой энергии.

В начале июня 2015 года завершился первый круг рассмотрения этого дела. Тогда Высший административный суд Украины вернул это дело в суд первой инстанции для выяснения «имело ли место производство и реализация истцом электрической и тепловой энергии, прибыль по которой подлежит освобождению от налогообложения».

Далее, в октябре 2016 года, Окружной административный суд Киева вынес постановление об отказе «Энергоатому» в удовлетворении иска об отмене упомянутого налогового решения. Свое решение суд объяснил тем, что «истец («Энергоатом») не предоставил суду надлежащих и достаточных доказательств». Это решение суда стало причиной подачи юристами «Энергоатома» апелляции в Киевский апелляционный административный суд.