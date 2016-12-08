Украина и Польша подписали соглашение о взаимодействии ГТС через будущий интерконнектор

Украинский и польский операторы газотранспортных систем, компании "Укртрансгаз" и Gaz-System S.A., подписали соглашение о правилах взаимодействия для соединения транспортных систем двух стран через будущий интерконнектор "Польша – Украина".

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз" и Gaz-System S.A. подписали Соглашение о правилах взаимодействия с целью соединения транспортных систем двух стран через будущий интерконнектор "Польша – Украина". Соглашение предусматривает сотрудничество обоих операторов в сфере проектных и строительных работ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что планируемый газовый интерконнектор "Польша-Украина" включает в себя строительство нового газопровода между узлом "Германовичи" на польской стороне и "Бильче-Волыця" на украинской стороне. Ожидается, что этот газопровод позволит увеличить пропускную способность до 5 миллиардов кубометров в год в 2020 году, когда также будет завершено расширение польской ГТС.

"Интерконнектор "Польша – Украина" имеет решающее значение для обеспечения возможности транспортировки газа из "Северных ворот" (Норвежский коридор и терминал сжиженного природного газа - СПГ) через национальную ГТС в направлении Восточной Европы. Проект позволит значительно повысить уровень диверсификации поставок газа для Украины", - также сообщает пресс-служба.

По информации компании, с помощью данного интерконнектора будут соединены мировой рынок СПГ и рынки газа в Центральной и Восточной Европе через доступ к терминалу СПГ в городе Свиноуйсьце в Польше.

"Подписанное соглашение регламентирует сотрудничество обоих операторов в течение стадии проектирования и, в зависимости от инвестиционного решения, в течение будущей фазы реализации", - отметили в пресс-службе, добавив, что оба оператора подтвердили свое намерение продолжать реализацию интерконнетора, для чего ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.

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Как сообщал УНИАН, в средине декабря 2015 года экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что интерконнектор, который объединит газовые системы Польши и Украины, позволит нашему государству покупать дополнительных 8 миллиардов кубометров газа в год. По данным "Укртрансгаза", в феврале 2016 года организаторы этого проекта обратились к Энергетическому сообществу с просьбой о получении статуса "Проект общего интереса", в октябре Сообщество поддержало данную инициативу.

В июне 2016 года компании-операторы ГТС завершили подготовку технико-экономического обоснования данного проекта и сообщили, что начало строительства запланировано на 2017 год.

Справка УНИАН. Газовый интерконнектор "Польша-Украина" будет включать строительство магистрального газопровода "Германовичи - польско-украинская граница", общей длиной примерно 1,5 километра, на территории Польши, и "Бильче-Волыця – украинско-польская граница", протяженностью почти 110 километров на территории Украины.

Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи - Страхоцина, Страхоцина - Погорская Воля, Погорская Воля - Творзен и Творов - Творзен.

Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличить возможности импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечить возможность хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна позволить увеличить пропускную способность, ввиду того, что сейчас максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 миллиарда кубометров в год. Данный проект планируется завершить к 2020 году.