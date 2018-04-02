Украинско-российское партнерство в ядерной энергетике: конец эпохи сотрудничества

Украинский и российский ядерно-промышленные комплексы даже после распада СССР продолжали тесно сотрудничать более 20 лет. Не удивительно, поскольку многие специалисты-атомщики Украины закончили политехнические институты и университеты в РФ, начинали свою карьеру на АЭС, находящихся сегодня на территории России, или же предприятиях советского ядерно-промышленного комплекса и научно-исследовательских институтах соответствующего профиля. И наоборот, российские сегодня специалисты работали на АЭС Украины или же в уже украинском Государственном комитете по атомной энергии Украины, пока такой существовал, или же в Министерстве энергетики Украины.

Но все изменилось весной 2014 г. Аннексия Крыма, вооруженный конфликт на Донбассе с использованием современного вооружения, поставляемого из РФ, и участие профессиональных российских военных формирований, подтолкнули украинские министерства, оператора всех АЭС Украины - НАЭК "Энергоатом" пересмотреть форматы сотрудничества с РФ и минимизировать его, насколько это возможно. Активная работа в этом направлении началась сразу после аннексии Крыма.

Поставки ядерного топлива и услуги на различных этапах ядерно-топливного цикла

Украинский общественно-политический кризис и последовавшие за ним действия РФ по оккупации АР Крым и дестабилизации Юго-Востока Украины, также вынудили и страны ЕС предпринимать меры по обеспечению надежности поставок энергоресурсов, и не только традиционных газа и нефти, заговорить об энергетической безопасности ЕС.

Именно вследствие этих процессов 28 мая 2014г. был выпущен документ "European Energy Security Strategy", который был подготовлен на основе детального исследования Европейской энергетической безопасности, проведенного группой европейских экспертов (отчет опубликован 16 июня 2014 года). В разделе 7.2. "Уран и ядерное топливо" в Стратегии отмечено, что РФ является ключевым конкурентом европейским компаниям в производстве ядерного топлива и предлагает интегрированные пакеты для инвестиций во всю ядерную цепочку. В связи с этим отдельного внимания требуют инвестиции в новые АЭС, которые будут строиться в ЕС по неевропейским технологиям, для того, чтобы гарантировать, что эти АЭС не будут зависеть только от РФ в поставках ядерного топлива: возможность диверсификации поставок ядерного топлива должна быть условием для любых новых инвестиций. Более того, диверсификация поставок ядерного топлива необходима для АЭС всех операторов. Это абсолютно новое слово в европейской энергетической политике.

Проблемой диверсификации поставок ядерного топлива для своих АЭС Украина озаботилась еще в средине 90-х, а первые шаги по диверсификации поставок ядерного топлива были сделаны Украиной еще в 2000 году, когда начал реализовываться проект квалификации ядерного топлива производства компании Westinghouse. В 2008 году был подписан коммерческий контракт между НАЭК "Энергоатом" и компанией Westinghouse на поставки ядерного топлива в объеме перегрузочных партий на 3 украинских энергоблока в год. Весной 2014 года был продлен контракт НАЭК "Энергоатом" и компанией Westinghouse на поставки ядерного топлива на АЭС Украины; 30 декабря 2014 г. подписано дополнение к этому контракту о поставках дополнительных объемов в случае форс-мажорных обстоятельств, например, полного отказа РФ от поставок ядерного топлива для украинских АЭС, поскольку такой вариант вполне возможен чисто по политическим причинам.

В настоящее время в рамках долгосрочного десятилетнего контракта между НАЭК "Энергоатом", оператора всех АЭС Украины, и российской компанией "ТВЭЛ", подписанного в 2010 году, осуществляются поставки ядерного топлива для украинских АЭС по графику и в объемах, которые согласовываются в конце каждого года на будущий год дополнением к контракту. В среднем объем рынка ядерного топлива в Украине около 600 млн. дол. США в год. По условиям контракта, изотопное обогащение урана для всего объема топлива, поставляемого "ТВЭЛ", осуществляется РФ.

Государственный концерн "Ядерное топливо" (Украина) владеет 10% акций ОАО "Международного центра по обогащению урана" (г.Ангарск, РФ), которые были приобретены в октябре 2010. Владение таким количеством акций позволяет использовать только 60 тысяч единиц разделительной роботы (ЕРР) на мощностях МЦОУ по льготным ценам и обогатить по урану-235 только 4% от необходимого годового объема концентрата урана для производства тепловыделяющих сборок (ТВС) для украинских АЭС. При этом НАЭК "Энергоатом" поставляет примерно 30-40% концентрата урана украинского происхождения. Использование мощностей МЦОУ началось с 2012 года и происходило все эти годы, включая 2016.

В рамках контракта между НАЭК "Энергоатом" и компанией Westinghouse, подписанного весной 2014, урановый концентрат и услугу по изотопному обогащению по урану-235 поставляла компания AREVA. С 2017 года эти услуги будут покупаться у компании URENKO. Хотя ранее, в период 2008-2012 гг. российская компания "Техноснабэкспорт" поставляла изотопно обогащенный уран для НАЭК "Энергоатом" для производства ядерного топлива по технологии Westinghouse на заводе в Швеции.

Проекты нового строительства ядерных установок

3 ноября 2016 года на заседании Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины обсуждались положительные результаты государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности проекта Централизованного сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое планируется строить в Чернобыльской зоне отчуждения по американской технологии компании Holtek Intern. После прохождения всех внутригосударственных процедур Госатомрегулирование Украины выдаст лицензию оператору НАЭК "Энергоатом" на строительство и введение в эксплуатацию ЦХОЯТ. Начало строительства возможно уже весной 2017 года, первую очередь планируется завершить до конца 2018 г. Украина уже имеет опыт строительства и эксплуатации сухого хранилища ОЯТ на площадке Запорожской АЭС, которое было введено в эксплуатацию в 2001 г. Таким образом, после введения ЦХОЯТ в эксплуатацию НАЭК "Энергоатом" прекратит вывоз ОЯТ в РФ.Украина также сотрудничает с РФ в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом, отправляя его с двух энергоблоков РАЭС-1,2 на переработку в Челябинскую область, и с 3-х энергоблоков Южно-Украинской АЭС, 2-х - Хмельницкой АЭС и 2-х Ровенской АЭС на длительное хранение в Железногорск (Красноярский край). Объем рынка этих услуг оценивается от 150- 200 миллионов долларов США в год.

16 сентября 2015 г. украинский парламент Законом Украины денонсировал Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, которое было подписано 2010 году. Российская компания "Атомстройэкспорт" как подрядчик должна была построить на ХАЭС два реактора типа ВВЭР-1000 проекта 392Б с пуском в эксплуатацию в 2015-2016 году.

Проект так и не был начат в довоенные годы, поскольку украинскую сторону не устраивали условия предоставления кредита на достройку ХАЭС-3,4. По Соглашению российская сторона должна была предоставить государственный кредит под низкие проценты в размере 85% от стоимости строительства и введения в эксплуатацию (в соответствие с ТЭО проект оценивался в сумму около 5 миллиардов долларов США), как она практикует для других стран, в которых она строит АЭС по своей технологии. Однако, после подписания Соглашения, российская сторона заявила о предоставлении только коммерческого кредита под значительно более высокие проценты. Вторым конфликтным моментом стал выбор поставщиков оборудования и услуг во время строительства. Предварительные договоренности о максимальном использовании возможностей украинских поставщиков и подрядчиков были забыты российской стороной.

Впоследствии произошла авария на японской АЭС Фукушима-Даичи. Украина, не будучи членом ЕС, присоединилась к инициативе ЕС по внеочередной переоценке безопасности всех своих энергоблоков (т.н. стресс-тесты). По результатам стресс-тестов украинских АЭС Госатомрегулирования ужесточил требования к новым проектам ядерных энергетических установок, опираясь на рекомендациями WENRA (Ассоциация западноевропейских органов ядерного регулирования) "Проектная безопасность новых АЭС". Документ вышел в ноябре 2012г. Эти требования касаются: пересмотра подхода к управлению тяжелыми авариями и установлению критериев приемлемости (т.е. проект новой ядерной установки должен продемонстрировать, что тяжелые аварии с расплавлением активной зоны не приводят к радиологическим последствиям за пределами санитарно-защитной зоны, требующим эвакуации населения); установления более жестких запасов безопасности по отношению к расширенному спектру возможных экстремальных природных и техногенных воздействий/комбинаций воздействий (в частности, запас по сейсмическим воздействиям должен быть увеличен на 100%); обеспечения долговременного выполнения функций безопасности в условиях полного обесточивания и потери конечного поглотителя (обеспечение «живучести» реактора не менее 72 часов при полном обесточивании, т.н. автономность "ядерного острова"), и не менее 14 суток при внешнем обесточивании (т.н. автономность площадки АЭС).

Проект энергоблоков ВВЭР-1000, который фигурировал в Соглашении о достройке, уже не удовлетворял этим требованиям. Новый проект реакторной установки АЭС-2006, предложенный РФ, не устраивал украинскую сторону по разным причинам, в т.ч. потому, что предыдущий конкурс был проведен с условием использования уже имеющихся строительных конструкций под ХАЭС-3,4. Новый же проект предполагал строительство с нуля, соответственно его стоимость увеличивалась вдвое. Кроме того, справедливее было бы объявить новый конкурс с участием ведущих мировых компаний, владеющих реакторными установками. Агрессия РФ относительно Украины послужила поводом прекратить бесплодные переговоры и оформить денонсацию Соглашения официально.

Заморожен также проект создания производства ядерного топлива на территории Украины по технологии компании "ТВЭЛ", для реализации которого было создано украинско-российского СП (ЧАО "Завод по производству ядерного топлива", в котором 50%+1 акция принадлежат ГК "Ядерное топливо" и 50%-1 акция российской компании "ТВЭЛ"). Технико-экономическое обоснование проекта и площадка для размещения завода были одобрены Кабинетом Министров Украины еще 27 июня 2012 г. соответствующим распоряжением.Проект энергоблоков ВВЭР-1000, который фигурировал в Соглашении о достройке, уже не удовлетворял этим требованиям. Новый проект реакторной установки АЭС-2006, предложенный РФ, не устраивал украинскую сторону по разным причинам, в т.ч. потому, что предыдущий конкурс был проведен с условием использования уже имеющихся строительных конструкций под ХАЭС-3,4. Новый же проект предполагал строительство с нуля, соответственно его стоимость увеличивалась вдвое. Кроме того, справедливее было бы объявить новый конкурс с участием ведущих мировых компаний, владеющих реакторными установками. Агрессия РФ относительно Украины послужила поводом прекратить бесплодные переговоры и оформить денонсацию Соглашения официально.

Согласно национальному законодательству строительство завода по производству ядерного топлива (как и любой другой ядерной установки) может начаться только при наличии лицензии Госатомрегулирования на "строительство и введения в эксплуатацию ядерной установки". В свою очередь, двумя основными условиями выдачи такой лицензии является одобрение Госатомрегулирования предварительного отчета по анализу безопасности (далее - ПОАБ) и утверждение Кабинетом Министров Украины проекта этой ядерной установки.

ПОАБ завода по производству ядерного топлива был одобрен Госатомрегулирования 04.12.2013 г., а проект этой ядерной установки, несмотря на получение 12.12.2013 г. от ГП "Укргосстройэкспертиза" Экспертного отчета (положительного) по рассмотрению проектной документации по проекту "Строительство завода по производству ядерного топлива", так и не был утвержден в течение 2014-2015 гг. Новое руководство Минэнергоуголь Украины стало разбираться с условиями контракта и пришло к выводу, что проект не выгоден Украине, поскольку в соответствие с контрактом, Украина не является владельцем технологии, а имеет только право ею пользоваться. В случае форс-мажорных обстоятельств украинская сторона такое право может потерять. Также проектная мощность завода превышала бы потребности Украины, но при этом не были проработаны варианты сбыта излишков продукции. Аннексия Крыма и военная агрессия РФ на Донбассе также послужила причиной замораживания проекта.

В связи с завершением максимально возможного срока, определенного законодательством для рассмотрения заявительных документов (фактически по формальным признакам) 24 ноября 2015г. Госатомрегулирование Украины отказало СП "Завод по производству ядерного топлива" в выдаче лицензии на строительство и ввод в эксплуатацию завода в связи с неутверждением в установленном порядке проекта этой ядерной установки, и как следствие, отсутствия оснований для выдачи такой лицензии.

Оборудование и инжиниринговые услуги при модернизации и продлении срока эксплуатации украинских АЭС

В украинском законодательстве, регулирующем использование ядерной энергии в мирных целях, не предусмотрено существование таких институтов, как Главный конструктор реакторной установки и Главный научный руководитель, которые существовали в советские времена и остались в РФ. Полную ответственность за безопасность эксплуатации ядерных установок в Украине несет оператор. Именно он отбирает и квалифицирует поставщиков оборудования и услуг. Тем не менее, российские коллеги, опираясь на свой сегодняшний и советский опыт, считают, что все операторы реакторов ВВЭР, в том числе украинский, обязаны согласовывать с упоминаемыми "Главными" технические решения по модернизации энергоблоков, замене оборудования, сопутствующей процессу продления срока эксплуатации украинских АЭС сверх проектных 30 лет.

В рамках уменьшения зависимости от РФ в поставках запасных частей отечественные предприятия осваивают производство новой продукции. Так, на украинском предприятии ПАО "Турбоатом" освоено производство рабочих лопаток для быстроходных турбин производства российских "Силовых машин". Как известно, "Турбоатом" производит тихоходные паровые турбины для АЭС. Изыскиваются возможности изготовления запасных частей, например, для дизель-генераторов производства российской компании "Дизельэнерго". Касается это и другого оборудования.

Системы радиационного контроля теплоносителя первого контура по реперным радионуклидам, контроля радиационного состояния для всех украинских АЭС (т.н. "стандартные" посты контроля), программно-технические комплексы автоматических систем управления технологическими процессами, системы контроля и управления для АЭС с реакторами ВВЭР разрабатываются и производятся украинскими предприятиями.

В 2007-2012 гг. к работам по продлению проектного срока эксплуатации энергоблоков РАЭС-1,2, ЮУАЭС-1 привлекались российские специалисты из проектно-конструкторских технологических институтов и предприятий, таких как подольский ОКБ "Гидропресс", "Газпроект", "Центр материаловедения и ресурса", РНЦ "Курчатовский институт", ЦКТИ-Вибросейсм (г. Санкт-Петербур), ФГУП "ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" (г. Санкт-Петербург), и другие.

В настоящее время НАЭК "Энергоатом" для проведения исследований, расчетов, обосновывающих безопасность, опирается на отечественные организации и предприятия, среди которых известные еще с советских времен Научно-исследовательский институт строительных конструкций, Киевский и Харьковский "Энергопроект" (проектанты украинских АЭС), Киевский институт инженерных изысканий и исследований, Институт геофизики им.С.Субботина, Институт ядерных исследований, Институт электросварки им. Е.Патона, Харьковский физико-технический институт Национальной академии наук Украины, и множество других, которые возникли за 25 лет независимости Украины.

Активное сотрудничество по многим проблемам, связанным с безопасной эксплуатацией ядерных установок, последнее время происходит между НАЭК "Энергоатом" и европейскими компаниями Институт ядерных исследований (Ржеж, Чехия), компаниями Skoda и UNIX (Чехия), IBERDROLA Ingenieria Construccion (Испания), TUV (ФРГ), AREVA (Франция), Scandpower (Швеция). Естественно, что и американские компании вышли на украинский рынок инжиниринговых услуг.

Можно констатировать, что РФ в Украине полностью потеряла рынок инжиниринговых услуг для АЭС и других ядерных объектов, в т.ч. для обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами. С научно-техническим сопровождением безопасной эксплуатации ядерных энергоблоков без участия российских организаций наш оператор справляется вполне успешно. О чем свидетельствуют и результаты многочисленных международных миссий таких организаций, как МАГАТЭ, ВАО АЭС, это подтверждающие.

В качестве заключения. Украина будет максимально сворачивать сотрудничество с российскими предприятиями, которые ранее являлись поставщиками товаров и услуг для украинских АЭС и объектов, предназначенных для обращения с ОЯТ, радиоактивными отходами, не говоря уже о проектах нового строительства в этой сфере.

Однако, в силу специфичности такого изделия, как тепловыделяющая сборка для реакторов типа ВВЭР, технологией производства которой владеют только две компании в мире "ТВЭЛ" и Westinghouse, и наличия действующего контракта между НАЭК "Энергоатом" и "ТВЭЛ до 2020 г. включительно, по поставкам ядерного топлива сотрудничество продолжится. На мой взгляд, контракт на поставки после 2020 г. года между украинским оператором и российской компанией от действующего контракта будет отличаться существенно. Концентрат урана и изотопное обогащение, скорее всего, будет закупаться на мировом рынке и "ТВЭЛу" останется только фабрикация. Второго поставщика Украина будет по возможности сохранять для создания конкурентных ценовых условий и технологического соревнования, вопрос остается только в его доле на рынке ядерного топлива в Украине.

Ольга Кошарная

Данная статья была подготовлена для издания Russian Analytical Digest №193 Nuclear Issues, 30 November , издается Center for Security Stadies, ETH Zurich.