Рада намерена увеличить финансовую поддержку госшахт на 1 миллиард гривень

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в государственном бюджете 2017 года финансовая поддержка государственных угольных шахт на покрытие себестоимости добычи угля увеличена на 1 миллиард гривень - до 1,25 миллиарда гривень.

За принятие законопроекта №4744 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год" в первом чтении проголосовали 244 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Этот законопроект предусматривает выделение 1 миллиарда гривень, которые в том числе позволят урегулировать вопрос по зарплате шахтеров", - сказал автор документа народный депутат Михаил Бондар. Также депутат сообщил, что источником финансирования станут неиспользованные деньги местных бюджетов временно оккупированных территорий.

В свою очередь представитель Министерства финансов назвал предложенные этим законопроектом расходы нереалистичными.

Согласно пояснительной записке к документу, выделенные деньги пойдут на покрытие себестоимости добытого угля, в том числе расходов на фонд оплаты труда. Получателями этих денег станут государственные угледобывающие предприятия.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в проекте бюджета на 2017 год планирует направить 1,8 миллиарда гривень на финансирование угольной отрасли Украины, а именно на реструктуризацию шахт и поддержку шахтеров.

В начале июня глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о необходимости вернуть государственные дотации для покрытия высокой себестоимости добычи угля на государственных угольных предприятиях.

В госбюджете на текущий год средства на дотации государственным шахтам не предусматривались. Однако 31 марта парламент из статьи бюджета "Реструктуризация угольных предприятий" (общая сумма 350 миллионов гривень) перенаправил 250 миллионов гривень на дотации госшахтам, а еще 100 миллионов гривень – на строительство шахты №10 "Нововолынская".

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 ноября 2016 года задолженность по зарплате в угольной отрасли составляла 661,1 миллиона гривень.