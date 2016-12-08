На трехсторонних газовых переговорах Киев хочет договориться относительно зимнего пакета, аналогичного предыдущим сезонам - Коболев

Об этом накануне переговоров, которые пройдут в пятницу в Брюсселе, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Цель переговоров - найти консенсус относительно нового зимнего пакета, который был бы по содержанию аналогичный тем, которые мы имели в 2014 и 2015 годах, чтобы гарантировать, что этой зимой у "Газпрома" есть возможности продавать газ, а у украинской стороны - покупать. Мы надеемся, что по результатам завтрашнего обсуждения - я употребляю слово "надеемся", потому что нам известно, что от российской стороны Миллер (Алексей Миллер, глава "Газпрома") не приезжает - российская сторона будет готова подписать приложение к контракту, чтобы обеспечить технические возможности для обеих сторон продать и купить. Если приложение не будет подписано, этот процесс будет просто невозможен", - сказал глава "Нафтогаза".

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При этом Коболев подчеркнул, что инициатором этих переговоров выступила Европейская комиссия, которая сообщила украинской стороне, что российская готова к подписанию. "Мы надеемся, что они (ЕК) реалистично оценивают шансы на подписание. Хотя, опять же, мы в этом не уверены, потому, что не мы вели эти переговоры", - подчеркнул он.

По словам главы "Нафтогаза", украинская сторона ожидает, что "Газпром" выступит с ценовым предложением, что позволит решать, "какие объемы и когда мы сможем покупать". "Сейчас не можем назвать цифры", - ответил на вопрос относительно возможной цены на российский газ Коболев.

Он также констатировал, что украинская сторона "всегда готова покупать у "Газпрома" в случае, если они будут соответствовать регулярным нормам газовой торговли в Европе". "Это всегда было нашей позицией. Мы хотим, что все наши контракты были действительными, и что мы способны покупать газ от как можно большего количества сторон, включая "Газпром"", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

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Отвечая на вопрос УНИАН, откуда украинская сторона будет принимать газ в случае неподписания приложения к контракту с "Газпромом" в случае сильной зимы, Коболев сказал: "Зима уже является сильной, и мы покупаем газ, который нам необходим, у европейской стороны. Мы просто не хотим исключать возможности иметь еще другого поставщика".

По словам главы "Нафтогаза", в случае необходимости удовлетворить "пиковые потребности", используется газ из подземных хранилищ. "Сейчас объемы составляют 13,2 млрд кубометров. Это уровень, который позволяет нам говорить, что к концу зимы мы имеем достаточно газа", - добавил он.

Кроме этого, в рамках двусторонней встречи с Еврокомиссией украинская сторона планирует обсудить "открытие виртуального реверсного потока с европейского направления Украины, который, как мы убеждены, даже более важен, чем подписание зимнего пакета".

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"С технической точки зрения это позволит нам закупать любые объемы газа без ограничения только физическим потоком. Сейчас Украина импортирует из ЕС примерно 55 млн кубических метров газа в день, но это общая сумма физического потока. Что нам нужно, так это получить доступ к виртуальному потоку, что позволит нам принимать до 200-250 млн кубических метров в день, если нам нужно такое количество", - пояснил Коболев.

Также, по его словам, Киев готов вновь подтвердить, что является надежным транзитным партнером и будет держать стабильным транзит в ЕС. "Также мы хотим обсудить с ЕК недавнее решение в отношении газопровода OPAL, что было для нас большим сюрпризом. Мы направили письмо немецкому регулятору о том, что мы хотели бы быть стороной в плане обсуждения, потому что мы считаем, что это решение будет иметь серьезное влияние не только на украинский газовый рынок, но и на газовый рынок стран Центральной и Восточной Европы, такие страны, как Польша, Словакия, Венгрия", - дал оценку решению ЕК руководитель "Нафтогаза".