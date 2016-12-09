Япония закупила в США первую партию сжиженного сланцевого газа

Японские энергетические компании закупили в США первую партию сланцевого сжиженного природного газа (СПГ), поставки которого, как надеются в Токио, позволят сбивать цены на эту продукцию, сообщает ТАСС.

"Танкер с завода в штате Луизиана доставит первые 70 тысяч тонн СПГ в январе. Его закупил консорциум, созданный электроэнергетическими компаниями Tokyo electric power и Chubu electric power", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Япония - крупнейший в мире покупатель сжиженного газа. Его основные поставщики - Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и Малайзия. На Россию приходится примерно 10% этого важнейшего рынка.

Цены на СПГ сейчас в основном привязаны к ценам на корзину нефтепродуктов и колеблются вместе с ними. Однако сланцевый газ продается в соответствии с ситуацией на рынке в зависимости от спроса и предложения. Токио рассчитывает, что появление "американского фактора" позволит занять более жесткую позицию на переговорах с другими поставщиками.