ОПЕК пока решила не сокращать добычу

На закрытии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 29 ноября в Каире не было принято решения о снижении объемов добычи «черного золота», сообщает k2kapital.

Как сообщил президент организации Шакиб Хелиль, ОПЕК подождет до встречи в Алжире 17 декабря, где, возможно, и будет принято решение о снижении объемов производства нефти. Он уточнил, что министры нефти стран-экспортеров готовы к «дополнительным мерам для достижения баланса между спросом и предложением», передает Reuters.

Официальной целью внеплановой встречи ОПЕК в Каире было обсуждение воздействия на нефтяной рынок предыдущего снижения нефтедобычи, одобренное в октябре 2008г. Тогда картель принял решение сократить добычу нефти на 1,5 млн. баррелей в сутки по отношению к производственному показателю за сентябрь 2008 г.

Большинство участников встречи ОПЕК, которая прошла накануне в Каире, выступили за сокращение добычи нефти картелем на 1-1,5 млн. баррелей в сутки. Решение о сокращении квот может быть принято на следующем плановом заседании организации, которое пройдет 17 декабря, сообщает агентство.

Напомним, еще в середине июля 2008 г. мировые цены на нефть составляли рекордные 147 долл. за баррель. Однако за несколько месяцев стоимость барреля «черного золота» опустилась до 55 долл. Причиной тому стал глобальный финансовый кризис, снизивший объемы потребления топлива в мире.