Цена на газ в 400 долл. не адекватна экономическим реалиям в мире - Балога

Цена на российский газ в 400 долл. является неприемлемой и должна отвечать тем экономическим реалиям, которые сложились в мире.

Об этом в воскресенье в интервью телеканалу ICTV заявил председатель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Он отметил, что сегодня вопрос стоит не столько в цене на газ, сколько в позиции Украины по внешне-внутренней политике.

В.БАЛОГА отметил, что ныне «идет значительный спад» на мировом рынке цены на нефть. «Само собой, что и в соответствии с этим через определенный период будет и спад цены на газ. Поэтому ту цену, которую предлагают, я хочу напомнить – 400 долл., это - не та цена», - сказал руководитель Секретариата.

При этом В.БАЛОГА выразил уверенность, что между Газпромом та НАК «Нафтогазом Украины» будет подписан договор о поставках газа по такой цене, которая отвечает реалиям на мировом рынке.

Напомним, ранее председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявлял, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.