«Укртатнафта» не будет сокращать сотрудников

АО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) не планирует сокращения сотрудников в связи с экономическим кризисом. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Сергей ЯСИНСКИЙ, передает корреспондент УНИАН.

«Никаких сокращений работников не происходит и не будет до конца года, зарплату людям выплачивают. Предприятие будет работать. И несмотря на то, что объемы переработки снижены, оно работает с прибылью», – сказал С.ЯСИНСКИЙ.

Он добавил, что прибыльность предприятия при снижениях объемов переработки связана с тем, что «Укртатнафта» углубила переработку и дает отпуск более ликвидных, высокооктановых продуктов. «В среднем предприятие перерабатывает в месяц 200 тысяч тонн сырья, такие планы сохраняются и до конца года. Это преимущественно украинская нефть, хотя есть намерения поставлять нефть из Казахстана, ведется работа в этом направлении», – сказал он.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2007 году «Укртатнафта» сократила переработку нефти на 11%, по сравнению с 2006 годом, до 5 млн. 632,8 тыс. тонн. В 2007 году «Укртатнафта» сократила производство бензина на 11,4%, по сравнению с 2006 годом, до 1182,9 тыс. тонн, дизельного топлива - сократила на 9,7% - до 1659,1 тыс. тонн, мазута - сократила на 16,9% - до 1405,5 тыс.тонн.