В "ДНР" могут начаться проблемы с природным газом – Тымчук

На подконтрольной террористам "ДНР" территории возникают предпосылки к дефициту природного газа, который поступает из "ЛНР". Об этом депутат и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук написал в своем Facebook.

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"На данный момент давление газа в газораспределительных системах на территории "ДНР" - на 15-20% ниже нормы, что является недостаточным для надлежащего обеспечения газом предприятий теплокоммунэнерго и выработки необходимого объема тепла. Снижение температуры окружающей среды обусловит еще большее падение давления в газораспределительных системах, что может привести к дефициту газа на территории "ДНР", - написал Тымчук.

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что террористы "ЛНР" утверждают, что Украина не подает сейчас воду в оккупированные районы Луганщины не из-за долгов, а из-за того, что планирует заразить ее специальными американскими химикатами, которые "зомбируют" все население захваченных боевиками территорий.