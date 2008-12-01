Туркменистан обсуждает поставки газа в Европу в обход России

Второй по величине производитель природного газа среди стран бывшего СССР провел переговоры с Турцией и Азербайджаном по созданию нового транспортного коридора в Европу, который бы позволил поставлять газ в обход России, передает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял у себя в стране своих коллег из Турции и Азербайджана, Абуллу Гуля и Ильхама Алиева в каспийском морском порту в субботу, говорится в заявлении на сайте правительства Туркменистана.

«Туркменистан, Азербайджан и Турция имеют огромный потенциал для сотрудничества, а данный момент диктует для нас необходимость наилучшим образом его развивать», - сказал глава Туркменистана.

Европа и США хотят, чтобы Туркменистан и Азербайджан урегулировали территориальный спор по Каспийскому морю и построили подводный газопровод, связывающий две страны. Это ветка сможет быть направлена в Набукко – газопровод длиной 3 тыс. км, идущий из Турции в Австрию.