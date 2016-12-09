Энергосистема Украины работает в штатном режиме, запасов энергоносителей достаточно - Гройсман

Энергетическая система Украины работает в штатном режиме, и имеющихся запасов газа и других ресурсов достаточно для прохождения отопительного сезона.

Об этом в ходе выступления в парламенте сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Ситуация нормальная - и по запасам газа, и другим ресурсам. Мы работаем в штатном режиме", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что не стоит поднимать панику и сомневаться в состоятельности правительства в части обеспечения страны энергоресурсами. "Качать панику - это очень похоже на наших врагов. Пусть качают, а мы будем работать", - сказал премьер.

Ранее глава национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев также отмечал, что запасов топлива достаточно даже при условии наступления сильных морозов и пиковых нагрузок на энергосистему страны. Коболев также отмечал, что не критичной для Украины была и остается перспектива закупки российского газа. Страна, по словам Коболева, вполне обходится объемами газа, закупаемыми в Европе.