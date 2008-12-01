Нефть дешевеет после встречи ОПЕК

В понедельник цена на нефть опустилась более чем на 1 долл. - до 53 долл. за баррель, после того как ОПЕК на встрече в Каире решил не сокращать объемы добычи, передает Рейтер.

Третье по счету решение о сокращении добычи нефти картель решил отложить до встречи в Алжире 17 декабря этого года.

Страны Персидского залива хотят вначале убедиться в том, что все страны соблюдают принятое ранее решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день и только потом рассмотреть перспективу дальнейшего снижения квот на добычу.

По словам делегатов, на встрече обсуждались объемы снижения добычи. Большинство членов ОПЕК, в том числе страны Ближнего Востока полагают, что добычу следует снизить на 1,0-1,5 миллиона баррелей в день.

Цены упали на 20% в ноябре после рекордного снижения в 32% в ноябре, несмотря на то, что ОПЕК дважды снижала добычу и вывела с рынка около 2 миллионов баррелей в день.

"Очевидно, что присутствует избыток нефти. Американский импорт вырос на 10% за неделю. Чем дольше ОПЕК откладывает снижение добычи, тем выше поднимаются запасы нефти, и тем дольше мы будем ждать повышения основных показателей, когда изменятся сегодняшние тенденции", - написал в своем еженедельном отчете по нефти экономист инвестиционного банка UBS в Нью-Йорке Ян СТЮАРТ.

Нефть опустилась с 147 долл. за баррель в июле под влиянием слабого спроса со стороны США и других крупных потребителей, которые пострадали от мирового финансового кризиса.

В субботу Саудовская Аравия назвала цену в 75 долл. обоснованной. Такая цена позволяет получать прибыль и инвестировать в разработку новых месторождений. Впервые крупнейший мировой экспортер обозначил планку цены на "черное золото".