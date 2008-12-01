Газ для Днепропетровской области могут ограничить

С 1 декабря НАК “Нафтогаз Украины” в связи с задолженностью может ограничить газоснабжение крупных городов Днепропетровской области Украины – Днепропетровска, Днепродзержинска, Павлограда и Кривого Рога, сообщает УНИАН со ссылкой на начальника областного управления ЖКХ Александра Таслицкого.

По словам чиновника, предупреждение об ограничении подачи газа с 1 декабря в случае неполных текущих расчетов поступило руководителям отмеченных городов от “Нафтогаза Украины”.

По состоянию на 21 ноября, предприятия теплокоммунэнерго Днепропетровской области потребили природного газа на 42,1 млн. гривен, а оплата составила 41 млн. гривен.