Газ для Днепропетровской области могут ограничить
11:15, 01 декабря 2008Энергетика
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С 1 декабря НАК “Нафтогаз Украины” в связи с задолженностью может ограничить газоснабжение крупных городов Днепропетровской области Украины – Днепропетровска, Днепродзержинска, Павлограда и Кривого Рога, сообщает УНИАН со ссылкой на начальника областного управления ЖКХ Александра Таслицкого.
По словам чиновника, предупреждение об ограничении подачи газа с 1 декабря в случае неполных текущих расчетов поступило руководителям отмеченных городов от “Нафтогаза Украины”.
По состоянию на 21 ноября, предприятия теплокоммунэнерго Днепропетровской области потребили природного газа на 42,1 млн. гривен, а оплата составила 41 млн. гривен.
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