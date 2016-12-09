НКРЭКУ снизила тариф "Энергоатома" на отпуск электроэнергии на 2017 год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение снизить тариф на отпуск электроэнергии для Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на 2017 год по сравнению с действующей ставкой на 8,6% - до 46,6 копейки/кВт-ч.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ.

"Управление генерирующих предприятий предлагает с 1 января 2017 года установить для компании "Энергоатом" тариф на отпуск электроэнергии в размере 46,64 копейки/кВт-ч", - зачитал проект данного решения представитель Управления генерирующих предприятий НКРЭКУ.

Также на этом заседании было принято решение о повышении ставки тарифа на отпуск тепловой энергии "Энергоатомом" по сравнению с действующим значением на 37% - до 72,56 гривни/Гкал.

Кроме того, представители комиссии утвердили инвестиционную программу "Энергоатома" на 2017 год в размере 6,7 миллиарда гривень.

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Ранее сообщалось, что "Энергоатом" подал в комиссию свои расчеты тарифов на отпуск электроэнергии и тепловой энергии на 2017 год. Расчетные тарифы компании составляли 72,4 копейки/кВт-ч для электроэнергии и 107,2 гривни/Гкал для тепловой энергии. Эти значения были предложены исходя из планового отпуска электроэнергии в 2017 году в размере 74,1 миллиарда кВт-ч и 1,6 миллиона Гкал тепловой энергии.

Также отмечалось, что общий размер инвестиционной программы "Энергоатома", которую компания подала в НКРЭКУ, на 2017 год составляла 14,1 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.