Россия снизила экспортные пошлины на нефть

В России с 1 декабря 2008 г. начинает действовать экспортная пошлина на нефть в размере 192,1 долл./т, сообщает РБК.

Соответствующее постановление подписал 26 ноября 2008г. глава кабинета министров Владимир Путин. При этом пошлина на светлые нефтепродукты составит 141,8 долл./т, на темные - 76,4 долл./т.

С 1 ноября 2008 г. в РФ действовала экспортная пошлина на нефть в размере 287,3 долл./т. Ставка пошлины на светлые нефтепродукты составляет 205,9 долл./т, на темные - 110,9 долл./т.