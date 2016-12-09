Трехсторонние газовые переговоры Украина-ЕС-Россия: СМИ рассказали, чего будет добиваться Москва

РФ на трехсторонних переговорах с Украиной и Еврокомиссией в Брюсселе в пятницу будет добиваться отмены штрафа на 6,4 миллиарда долларов "Газпрому" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным трубопроводам в Украине, сообщает газета "Коммерсант".

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Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу Украины, ЕК и России пройдет в пятницу. Целью переговоров станет обеспечение безопасности транзита российского газа через Украину в Европу в зимний сезон 2016-2017 годов.

Украинская компания настаивает на подписании дополнительного соглашения с "Газпромом" к действующему контракту, писал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на странице в Facebook. Украина готова вернуться к закупкам российского газа при условии отказа "Газпрома" от контрактного условия take-or-pay. Это поддерживает и ЕК, обеспокоенная перспективами сбоев в транзите газа через Украину.

"Российская сторона намерена в обмен на подписание допсоглашения требовать ответных уступок. В частности, может быть поднят вопрос об отмене штрафа на 6,4 миллиарда долларов, который Антимонопольный комитет Украины выписал "Газпрому" за обнаруженные нарушения на "рынке транзита" через Украину. "Газпром" считает штраф полностью незаконным, но попытки Киева добиться взыскания штрафа в тех странах, где у российской компании есть имущество, могут доставить ей много неприятностей", - сообщает газета со ссылкой на источники.

Если стороны не достигнут соглашения, переговоры могут возобновиться к концу зимы, когда станет известно решение Стокгольмского арбитража, сообщает газета со ссылкой собеседников на рынке.

Как сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, на трехсторонних газовых переговорах между Украиной, Россией и Европейской комиссией Киев надеется достичь консенсуса относительно зимнего пакета, который был бы аналогичным зимним пакетам 2014 и 2015 годов.

5 декабря Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту "Газпрому", предъявленный за нарушение украинского конкурентного законодательства, и обязал "Газпром" выплатить в общей сложности 171 миллиард гривень штрафа и пени по иску.