Нефть дорожает в надежде на поддержку сокращения добычи

Мировые цены на "черное золото" в ходе сегодняшних торгов продолжают расти в ожидании позитивных новостей с субботней встречи стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств, сообщает Росбалт.

"По состоянию на 11:35 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,43% до 54,13 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 0,53% до 51,11 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рынок продолжает положительно реагировать на решение ОПЕК сократить добычу нефти. На встрече 30 ноября участники картеля договорились сократить производство с января на 1,2 миллиона баррелей в день до 32,5 миллиона баррелей. Соглашение предполагает сокращение добычи странами, не входящими в организацию, на 600 тысяч баррелей в сутки.

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ОПЕК пригласил 14 стран, не входящих в картель, на встречу в Вену 10 декабря для обсуждения мер стабилизации рынка. Инвесторы ожидают, что не входящие в организацию государства поддержат решение картеля сократить добычу.

"Не входящие в ОПЕК государства могут согласиться сократить производство Это реально, учитывая поддержку России и ряда других стран, сталкивающихся со структурным снижением объемов добычи. Но скорость этого снижения вкупе со сложностями добычи нефти в России в силу технических причин говорят о том, что реализовать сокращение производства (странами вне ОПЕК) на 600 тысяч баррелей в сутки в полном объеме будет непросто", - полагают эксперты BMI Research.

При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро и его иранский коллега Хасан Роухани договорились созвать саммит глав государств и правительств членов ОПЕК и не входящих в эту организацию стран в первом квартале 2017 года для выработки стратегии развития нефтяного рынка.