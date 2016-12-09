Посол США: введение в Украине рыночной цены на газ – одно из ключевых антикоррупционных решений

Введение в Украине рыночной цены на газ, упразднившее ценовые манипуляции на рынке, стало одним из ключевых антикоррупционных решений правительства, сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол США Мари Йованович в ходе работы Общественного антикоррупционного форума.

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Она подчеркнула, что решение властей привело к росту коммунальных тарифов, но оно же позволило получить дополнительные доходы, которые уже направлены на помощь наиболее уязвимым слоям населения.

«Повышение тарифов - это был один из самых сильных шагов Кабмина. Это смелый шаг, и его последствия значительны», - подчеркнула посол.

Как сообщал УНИАН, политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017-го. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и света.

В то же время власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране, а также возможность оформления рассрочки платежей за тепло. Сейчас субсидии получают порядка 6,5 млн домохозяйств.