Запорожская АЭС отключит на ремонт четвертый энергоблок

Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключит от сети энергоблок №4 на период с 9 по 13 декабря 2016 года для проведения текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«9 декабря 2016 года с 20:00 энергоблок №4 Запорожской АЭС планируется вывести в текущий ремонт в соответствии с разрешенной заявкой. Планируемое время завершения работ и подключения энергоблока к сети – 20:00 13 декабря 2016 года», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, оборудование остальных энергоблоков (№1, 2, 3, 5 и 6) Запорожской АЭС работает без замечаний в заданном режиме, а радиационный фон в районе станции соответствует природному радиационному фону и по состоянию 9 декабря составляет 8-12 микрорентген в час. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2016 года Запорожская АЭС остановила шестой энергоблок для проведения планового среднего ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.